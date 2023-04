NAC weet wie ‘vuurwerkgooier’ is en zoekt naar ‘biergooiers’: ‘Dit heeft ongetwijfeld consequenties’

De gemeente Breda, politie, Openbaar Ministerie en NAC hebben gereageerd op het gestaakte duel van vrijdagavond tussen NAC en Willem II. De derby werd na iets meer dan zeventig minuten definitief gestaakt vanwege gegooide voorwerpen uit een vak met NAC-fans. Uit die hoek was kort daarvoor ook al vuurwerk gegooid. De persoon is inmiddels bekend en ook zijn naam is achterhaald. De club zoekt nu nog naar de 'biergooiers’.

‘Wat een mooi Avondje NAC met een grootse sfeeractie had moeten worden, is helaas door een aantal bezoekers in het Rat Verlegh Stadion ontsierd’, zo begint het gezamenlijke statement op de website van de Bredase club. ‘Voorafgaand aan het duel ging het al mis met vuurwerk en na een tijdelijk staking door vuurwerk op het veld, is uiteindelijk ook definitief gestaakt door voorwerpen op het veld.’

Inmiddels is duidelijk welke supporter het vuurwerk op het veld heeft gegooid. De naam is ook achterhaald. Volgens een woordvoerder zoekt NAC nog naar de toeschouwers die later in het duel plastic bekers bier richting de spelers van Willem II gooiden.

‘Het is diep en diep triest om te zien dat ondanks alle aandacht die de afgelopen weken is geweest voor supportersgeweld en het gevaar dat dat met zich meebrengt, een aantal bezoekers het vanavond toch nodig vond om vuurwerk en fakkels af te steken en voorwerpen te gooien. Hierdoor is de wedstrijd uiteindelijk definitief gestaakt.’

Na de goal van Willem II wordt het duel tussen NAC en Willem II definitief gestaakt.

‘Vuurwerk afsteken onder het enorme doek van de sfeeractie is volkomen idioot en ondoordacht. Dit heeft ook een aantal supporters brandwonden opgeleverd. Dat het afsteken ook nog gebeurde tijdens een minuut stilte benadrukt nogmaals dat dit een kleine groep mensen betreft die geen hart voor de club hebben. Dit wordt niet getolereerd. Er is aan de deur vuurwerk onderschept en er is gedurende de avond al een aantal mensen van de tribune geplukt.’

‘Met deze acties heeft een kleine groep kwaadwillende bewust het Avondje NAC van heel veel welwillende supporters op het spel gezet en zelfs in gevaar gebracht.’

‘We zetten maximaal in op het identificeren van de daders o.a. door de camerabeelden nauwkeurig te bestuderen. Dit zal zonder twijfel consequenties hebben, persoonsgericht of collectief. Inmiddels is er een verdachte in beeld die verantwoordelijk zou zijn voor het incident dat geleid heeft tot het definitief staken van de wedstrijd. We roepen deze persoon op zich te melden.’

Burgemeester Paul Depla: ‘Iets om heel boos en verdrietig van te zijn’

Ook Paul Depla, burgemeester van Breda, reageerde vrijdagavond nog op de taferelen in het Rat Verlegh Stadion. ,,Het is diep en diep triest dat een avond waarin Breda kon laten zien wat een echt voetbalfeest is, door een aantal raddraaiers zo wordt verpest. Iets om heel boos en verdrietig van te zijn. Daarom goed dat we samen met NAC onze afschuw hebben uitgesproken. En nu gezamenlijk kijken hoe we daders kunnen opsporen en straffen.”

De politie Breda had zaterdag nog geen nieuws over eventuele aanhoudingen of geïdentificeerde verdachten.