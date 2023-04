NAC zet dankzij assistkoning Jort van der Sande reuzenstap richting play-offs

NAC kan zich zo goed als zeker op gaan maken voor de nacompetitie. De ploeg uit Breda versloeg Roda JC vanavond met 4-2 en heeft nu een marge van zeven punten opgebouwd. Het was vooral ook de avond van Jort van der Sande, die bij drie van de vier NAC-doelpunten betrokken was.

Drie assists in één competitiewedstrijd voor NAC? Het kwam deze eeuw nog niet voor, tot zaterdag: Van der Sande stond met zijn passes aan de basis van een zorgeloze eerste helft voor de ploeg uit Breda. NAC was in die eerste 45 minuten feller en gretiger dan Roda JC, dat nergens meer voor speelt.

Voor NAC staat er des te meer op het spel. Trainer Peter Hyballa koos vanavond voor de ‘Willem II-variant’, met Ezechiel Banzuzi en Odysseus Velanas dus in de basis, Aimé Omgba en Casper Staring zaten zodoende weer op de bank. Die keuzes pakten alleraardigst uit tegen Roda JC.

8 goals in 14 duels

Wat heet: al in de eerste minuut was Velanas met een vrije trap dicht bij de 1-0, maar die viel (nog) niet. In de 12de minuut wél: Matthew Garbett profiteerde van balverlies van Roda JC, lanceerde Elías Már Omársson in de diepte, zag de IJslander vervolgens handig combineren met Van der Sande én scoren: 1-0. Het was alweer de achtste goal voor Omarsson in 14 duels.

Even later legde Van der Sande de bal panklaar op het hoofd van Banzuzi, die zijn vijfde van het seizoen maakte. 2-0 en geen vuiltje aan de lucht, zo leek het. Léék: want Roda JC wist uit het niets de spanning terug te brengen. Na een gekraakt schot was Niek Vossebelt attent uit de rebound. Hij leek buitenspel te staan, maar de vlag bleef omlaag.

NAC liet zich niet uit het veld slaan en verdubbelde de voorsprong al snel weer. Victor Wernersson scoorde op fabelachtige wijze: de bal sprong wat op door het veld en de linksback schoot de bal met zijn rechterbeen via de binnenkant van de paal binnen: 3-1.

Groot gat

In de tweede helft viel er minder te genieten, ook al omdat NAC - al dan niet bewust - het tempo terugschroefde en er bij vlagen een potje van maakte. Invaller Omgba raakte de paal nog, daarna werd het ineens toch nog heel spannend: Arjen van der Heide maakte tien minuten voor tijd 3-2, maar in de absolute slotfase maakte Sabir Agougil met een wonderschoon afstandsschot een einde aan alle spanning: 4-2.

Een belangrijke zege voor de ploeg van Hyballa, die met nog drie duels negen punten voorsprong heeft op nummer 9 Telstar. Die ploeg treft NAC op de laatste speeldag nog, verder wachten nog wedstrijden tegen Almere City FC en Heracles Almelo.

