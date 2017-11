'Naïef te denken dat Cruijff en zijn kliek geen doping gebruikten'

BeschuldigingDe zegereeks van Ajax begin jaren zeventig in de Europa Cup I was mede te danken aan dopinggebruik. Dat is de stellige overtuiging van voormalig Frans international Jean-François Larios, schrijft hij in zijn biografie.

Larios geeft in een interview met de Franse krant Le Parisien, naar aanleiding van het verschijnen van het boek, toe zelf jarenlang amfetamine gebruikt te hebben. Hij greep voor het eerst naar doping in de herfst van 1976 als speler van Bastia voor aanvang van een Uefa Cup-wedstrijd tegen PSV.

,,De Nederlanders en de Duitsers waren in die periode fysiek veel sterker dan ons”, zegt de 61-jarige Larios, die in 1980 werd verkozen tot Frans voetballer van het Jaar. Hij gebruikte de middelen alleen bij belangrijke wedstrijden. ,,Dat was de enige manier om de concurrentie aan te kunnen met onze tegenstanders."

Volgens Larios hield de concurrentie het niet alleen bij amfetamine, maar werden er ook zwaardere middelen gebruikt. Als speler van Saint-Étienne, waar hij aan de zijde speelde van zijn illustere landgenoot Michel Platini, verloor Larios ooit met 1-4 van Borussia Mönchengladbach. ,,Zij gebruikten een cocktail die wij niet kenden. Ze waren werkelijk op alle vlakken superieur aan ons."

Larios zegt dat het dopinggebruik hem niet in de koude kleren ging zitten. ,,De medicijnen vielen mijn brein aan, dus als ik had geweten wat het met me deed, was ik er nooit aan begonnen.”

Ajax

Ook Ajax komt er in de biografie van Larios, die toepasselijk ‘Ik speelde met vuur’ heet, niet goed vanaf. De Fransman vindt het naïef om te denken dat ‘Johan Cruijff en zijn kliek’ zonder hulpmiddelen drie keer de Europa Cup I konden winnen. De Amsterdammers veroverden de belangrijkste Europese prijs voor clubs in 1971, 1972 en 1973.