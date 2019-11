Namens heel Nederland: sorry wereld, sorry voor de VAR

2019 in stijl afgesloten Oranje heeft EK-ticket bijna binnen na winst op Slovenië

12 november Tegen Slovenië kreeg het Oranjejaar 2019 een afsluiter in stijl (4-1). De Leeuwinnen wonnen ook hun zesde wedstrijd in de EK-kwalificatie. Plaatsing voor het EK van 2021 in Engeland is nog slechts een formaliteit.