Namli snapt niks van rode kaart: ‘Dan kan hij er wel tweehonderd geven’

Van Bommel: Keuken Kampioen Divisie-clubs moeten eens goed luisteren

15 februari PSV is al langer ontevreden over de huidige regelgeving waarmee het beloftenelftal te maken krijgt. Spelers die in het weekend op het wedstrijdformulier bij PSV 1 staan, mogen op maandag niet uitkomen bij Jong PSV. De club wil dat dit in de toekomst verandert.