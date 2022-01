NEC bekert verder na zwaarbevochten zege bij FC Groningen

NEC kende een droomstart en kwam al in de tiende minuut op een 0-1-voorsprong. Calvin Verdonk volleerde uiterst beheerst binnen na een uitstekende voorzet van Vet. Daarna slaagden de bezoekers niet in door te drukken en werden ze vooral naar achteren gedwongen.



FC Groningen kreeg flink wat kansen, maar was zeer slordig in de afronding. Wel redde Vukovic, die regelmatig moeite had met hoge ballen, goed op een kopbal van Bjorn Meijer en een schot van Damil Dankerlui. Hij had het geluk dat Verdonk een hoekschop van Laros Duarte van de lijn haalde.

Volledig scherm Michael de Leeuw met de gelijkmaker. © Pro Shots / Paul Meima

Gelijkmaker De Leeuw

Na 25 minuten ging de storm van FC Groningen liggen, maar daar kon NEC niet van profiteren. Alleen Romeny was een keer gevaarlijk met een geblokt schot. De ploeg kreeg in de blessuretijd van de eerste helft alsnog de 1-1 om de oren. De Leeuw passeerde Vukovic na slordig balverlies van Elayis Tavsan en niet ingrijpen van Dirk Proper.

NEC ontsnapte vrijwel meteen na rust aan een 2-1-achterstand toen De Leeuw slordig naast schoot en kwam een minuut later zelf op een 1-2-voorsprong. Mikkel Duelund, die onzichtbaar was in de eerste helft, schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied met links knap in de verre hoek.

Volledig scherm Mikkel Duelund wordt bejubeld. © Pro Shots / Paul Meima

Slotfase en loting

In het restant bleef FC Groningen het initiatief houden en was het nog twee keer gevaarlijk. Vukovic voorkwam de 2-2 bij schoten van Meijer en Tomas Suslov. NEC creëerde nagenoeg niets meer, maar hield de 1-2 wel vast en bereikte voor de negentiende keer in totaal de laatste acht van de KNVB-beker.

Zaterdag is de loting voor de kwartfinales. NEC speelt daarin een thuiswedstrijd en kan Vitesse, RKC Waalwijk of de winnaars van FC Twente-AZ en NAC Breda-PEC Zwolle treffen.