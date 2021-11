NEC bekijkt aanbod om duels in Den Haag te spelen: ‘Zou heel mooi zijn’

NEC gaat onderzoeken of het afwerken van de komende thuiswedstrijden in Den Haag een serieuze optie is. ADO Den Haag heeft aangeboden het Haagse Cars Jeans Stadion te gebruiken, zo bevestigen beide clubs. Vorige maand stortte een deel van de tribunes van het stadion van NEC in. Deze week werd duidelijk dat De Goffert sowieso tot 2022 gesloten blijft voor publiek.

,,We hebben vooralsnog geen officiële gesprekken gevoerd met ADO en hebben enkel via via gehoord dat ze ervoor open zouden staan. Het zou heel mooi zijn van ADO als zij deze optie bieden, ze hebben het ook al eerder gedaan met AZ dus die ervaring kan een voordeel zijn”, meldt woordvoerder Nick van der Cammen van NEC.

,,Daarentegen hebben we ook nog met de lokale driehoek te maken en ligt Den Haag niet naast de deur. Daarom moeten we in overleg met onze supporters en businessclubleden. We gaan de komende week of weken de wensen en behoeften verder in kaart brengen en kijken welke opties we hebben.”

ADO legde contact

Toen bleek dat NEC voorlopig geen fans zou kunnen verwelkomen in De Goffert, besloot ADO contact te leggen met NEC. ,,Dat is ons vorige keer goed bevallen met AZ. Mocht er interesse zijn vanuit NEC, dan moet er nog toestemming gegeven worden vanuit de lokale driehoek, voordat we om tafel gaan”, aldus ADO-woordvoerder Tim Oosterheert. ,,Maar zover is het nog niet.”

ADO besloot het stadion in 2019 enkele maanden beschikbaar te stellen aan AZ. Bij de Alkmaarse club stortte een deel van het dak van het stadion in.