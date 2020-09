NEC’er Sellouf heeft corona en mist duel met Almere City

AZ mist Idrissi en Vlaar bij seizoensou­ver­tu­re tegen PEC Zwolle

18 september In de eerste eredivisiewedstrijd van het seizoen voor AZ kan het geen beroep doen op Oussama Idrissi. De Marokkaanse international heeft weer last van zijn buikspier gekregen na het voorrondeduel voor de Champions League tegen Dynamo Kiev afgelopen woensdag. In dat duel kon Idrissi al niet starten. Wel viel hij in.