NEC heeft grootse plannen in eredivisie: ‘Het kan alleen maar mooier worden’

Van Rooij is één van de namen die in bijna elk gesprek over NEC wel terugkwam. Samen met onder anderen Souffian El Karouani belichaamt hij de groei die de club uit Nijmegen heeft doorgemaakt. Met jonge, talentvolle spelers uit de eigen jeugdopleiding was de weg omhoog, na een paar teleurstellende jaren, weer ingezet. Met de 39-jarige Rogier Meijer, tot kort geleden nog jeugdtrainer in Nijmegen, als hoofdtrainer werd er nadrukkelijk ingezet op het ontwikkelen van die talenten.

Dat is iets van waaruit ze bij NEC kunnen bouwen richting volgend seizoen. ,,We willen een ploeg krijgen die goed kan voetballen. Jongens als Bart van Rooij en Souffian El Karouani ga je altijd meenemen naar volgend seizoen. We moeten niet overboord gooien wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. De Jeugd koesteren, maar daaromheen een stabiele basis bouwen van waaruit je meer stappen kan maken. Ik denk dat er genoeg mogelijk is bij ons.”

Want een andere naam die veel valt, is die van Marcel Boekhoorn. De Nijmeegse miljardair gaat de regie weer overnemen bij NEC. Zijn miljoenen komen op een goed moment. Ze geven technisch directeur Ted van Leeuwen, die sinds twee maanden in Nijmegen werkt, de gelegenheid om aan een eredivisie-waardig elftal te bouwen. ,,Ik denk dat het geld van Boekhoorn bij Ted in goede handen is”, zei Meijer. ,,Ik heb veel vertrouwen in hem. Hij zei laatst tegen mij dat we met NEC terug naar de eredivisie moeten. Nou, hij is hier net twee maanden en nu zeg ik: alsjeblieft.”



In die laatste woorden van Meijer zat flink wat euforie. Een gevoel dat nog wel even zal blijven hangen bij NEC. In elk geval bij Van Rooij, die maar wat graag met ‘zijn club’ de eredivisie in wil. ,,We zitten nu gewoon in de eredivisie. Dit is zo belangrijk voor mij. De afgelopen maanden zijn zo goed geweest voor mijn ontwikkeling. Ik heb minuten kunnen maken, fouten gemaakt, dingen goed gedaan. Ik ben volwassener geworden. En het kan alleen nog maar mooier worden.”