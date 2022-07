NEC heeft IJslander binnen en ontvangt vertrekwens Tavsan, AZ huurt Belgisch international

EK woensdag van start Schaduw over uitzwaaidu­el Leeuwinnen: ‘Moedig dat Vera hiermee naar buiten is gekomen’

De Oranjevrouwen hebben het traditionele uitzwaaiduel in aanloop naar het EK met 2-0 gewonnen van Finland. De wedstrijd werd gespeeld in een wat bevreemdende sfeer, na de schokkende onthullingen van ex-bondscoach en grondlegger van het Nederlandse vrouwenvoetbal, Vera Pauw, over seksueel misbruik en een door haar genoemd ‘gepland vernederingsbeleid’ bij de KNVB. ,,Het is heel moedig dat ze ermee naar buiten is gekomen.”

