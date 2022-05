NEC strijdt om ticket voor Europese play-offs, Fortuna hoopt degradatie te voorkomen

Met video Arne Slot houdt bij Feyenoord hoop op Tyrell Malacia: ‘Zorgelijk wil ik het niet noemen’

Tyrell Malacia ontbreekt zondag bij de laatste competitiewedstrijd van Feyenoord tegen FC Twente. De verdediger kampt met een hamstringblessure en moet verstek laten gaan, maakte de club op de website bekend. Of Malacia kan meespelen in de Conference League-finale tegen AS Roma is nog niet zeker.

