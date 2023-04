NEC ‘teleurgesteld’ over datum uitspelen gestaakte duel met FC Groningen: geen publiek welkom

NEC niet blij met beslissing

,,We zijn teleurgesteld in de beslissing die is gemaakt. We hebben gevraagd om meer rusttijd", zegt algemeen directeur Wilco van Schaik op de website van NEC. ,,Onze spelers zijn midden in de nacht teruggekomen in Nijmegen, hebben vandaag een vrije dag en morgen kan er nog één keer worden getraind. Dat is een voorbereiding van één training.”