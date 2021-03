NEC vernedert Helmond Sport in eigen huis

SamenvattingNEC heeft met een ruime zege op Helmond Sport aansluiting gevonden in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Nijmegen won met 0-7 in Helmond en kwam daardoor op 50 punten, net als nummer 5 Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer komt later vrijdag nog in actie.