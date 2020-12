NEC wil tegen Excelsior experimenteren met 1500 fans in vijf bubbels op tribunes

Video Wie is AZ-trai­ner Pascal Jansen? ‘Hij sliep onder het toneel als zijn moeder optrad met Spooky and Sue’

8 december Pascal Jansen (47) is na het ontslag van Arne Slot de hoofdtrainer van AZ. Tot nu toe werkte hij in de betrekkelijke luwte van het betaalde voetbal maar donderdagavond coacht hij een wedstrijd van groot belang in de Europa League tegen HNK Rijeka. ,,Dat hij nog geen hoofdtrainer was van een eredivisieclubs heeft niet zoveel met hem te maken.” Een portret van een ‘routinier’.