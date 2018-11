NEC zet ontevreden Kevin Jansen uit de selectie

NEC-middenvelder Kevin Jansen is uit de selectie gezet. De Nijmeegse club maakte dat maandagmiddag via Twitter bekend. ‘Jansen wordt op disciplinaire gronden voor onbepaalde tijd teruggeplaatst naar Jong N.E.C’.

Waarom hij precies uit de selectie is gezet, is niet bekend. Wel gaf hij afgelopen zaterdag, na de verloren wedstrijd tegen RKC, in een interview met De Gelderlander al aan dat hij niet blij is met zijn rol bij de Nijmeegse club.

De oud-speler van ADO Den Haag en Excelsior speelde zijn eerste duel in zeven maanden tijd en dat vindt hij te weinig. ,,Dit is vervelend, een lastige situatie. Begrijp me niet verkeerd. Ik ben blij met elke wedstrijd. Maar ja, dan sta ik er de volgende keer weer naast. Op deze manier heeft het geen zin in mijn ogen. Ik train wel met de groep, maar wedstrijden zijn anders. Als ik iedere keer zes weken moet wachten op een kans, dan ben ik er wel klaar mee.”