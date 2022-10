Nederland als nummer acht van de wereld naar het WK in Qatar

Ajax moet het in Napels zonder Dusan Tadic doen, en dat is een zeldzaam­heid

Dusan Tadic kreeg tijdens de historische afgang van Ajax tegen Napoli (1-6) in de Champions League een rode kaart. De Servische aanvoerder van de Amsterdammers is geschorst voor het uitduel in Napels van volgende week. Het is pas de tweede wedstrijd in een Europese competitie die 33-jarige Tadic moet missen in dienst van Ajax.

5 oktober