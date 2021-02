Nederland dankt Brobbey en ontsnapt aan coëfficiëntenmalaise

Het was voor coëfficiëntenfetisjisten een avondje om van te watertanden. Na tachtig minuten zag de wereld er nog compleet anders uit dan het uiteindelijke einde. FC Antwerp leek België een goede dienst te bewijzen met een zege bij Rangers, terwijl Ajax afstevende op een nederlaag op bezoek bij Lille OSC. Eerder op de avond had PSV met een 4-2 nederlaag bij Olympiakos ook al geen bijdrage geleverd aan het puntenaantal van Nederland.

Het tij keerde in de staart van de Europa League-avond echter volledig. Antwerp kreeg in de slotminuten nog twee goals om de oren en verloor daardoor van de Schotten, terwijl Dusan Tadic en Brian Brobbey Ajax juist naar de overwinning schoten. Dat leverde Nederland 0,400 coëfficiëntpunt op. België verhoogde het aantal met 0,200, nadat Club Brugge met 1-1 gelijkspeelde tegen Dinamo Zagreb.

De huidige coëfficiëntenstand (resterend aantal deelnemers)

Aantal punten dit seizoen

De coëfficiëntenranglijst is van enorm belang. Aan de hand van die stand, die wordt bepaald op basis van de prestaties over de laatste vijf seizoenen, worden namelijk de Europese tickets verdeeld. Clubs verdienen punten door te winnen óf gelijk te spelen. Een plek bij de tien beste landen is van cruciaal belang. Die klassering levert in 2022 namelijk een startbewijs voor de groepsfase van de Champions League op.