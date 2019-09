Nederland mag EK zaalvoetbal organiseren

In 1989 was Nederland voor het laatst organisator van een groot zaalvoetbaltoernooi voor landenteams. In Ahoy in Rotterdam was toen het wereldkampioenschap.



Het EK is van 19 januari tot en met 6 februari 2022. Dit keer zijn er 2 speellocaties, de Ziggo Dome in Amsterdam en MartiniPlaza in Groningen. Aan het EK doen voor het eerst 16 landen in plaats van 12 landen mee. Totaal zijn er 32 wedstrijden, 20 in Amsterdam en 12 in Groningen.



Met het binnenhalen van het EK wil de KNVB de zaalvoetbalsport in Nederland een impuls geven, stelt de voetbalbond.