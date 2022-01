Nederlandse clubs willen fans toelaten vanaf 28 januari, of dat nu mag of niet

,,Wij zijn altijd heel meegaand en coöperatief geweest, maar de rek is er uit", aldus de clubs uit de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie in een statement. ,,Keer op keer heeft het betaald voetbal aangetoond op een verantwoorde manier wedstrijden met publiek te kunnen organiseren: geen besmettingen, en goede en gedegen controles. Daar wordt in Den Haag weinig tot niets mee gedaan.”

,,Het tempo van besluitvorming in politiek Den Haag is te traag. Daar kunnen we niet op wachten. Het demonstratief opengaan van de stadions is de onvermijdelijke volgende stap. Dit zijn we ook verplicht aan onze loyale supporters. Iedere club gaat hierover in gesprek met zijn burgemeester. Het betaald voetbal wil gehoord worden! Wij willen ons altijd constructief opstellen en onderdeel van de oplossing zijn en blijven. Ook nu weer. Ook met Den Haag en de nieuwe minister voor sport.”

De clubs wijzen naar het buitenland, waar in veel gevallen wel publiek is toegestaan. ,,Dat maakt de concurrentiepositie nagenoeg ondoenlijk.” De financiële steun die voetbalclubs hier vanuit de overheid krijgen, zou niet voldoende zijn. ,,Op dit moment is er nog geen 100 procent compensatie voor alle wedstrijden die wij noodgedwongen zonder publiek moeten spelen.”

De stadions in Nederland ging half november opnieuw dicht uit vrees voor de effecten van de Omikron-variant. In andere Europese landen bleven de stadions wel open.

KNVB heeft begrip voor dreigement van voetbalclubs Voetbalbond KNVB heeft begrip voor het dreigement van de clubs om hun stadions weer te openen voor publiek, hoewel dat volgens de coronamaatregelen niet is toegestaan. ,,We begrijpen de emoties bij de clubs heel goed”, meldt de KNVB. Volledig scherm Ook het Philips Stadion van PSV blijft al maanden leeg. © Pro Shots / Toin Damen ,,Uit de informatie van de GGD blijkt dat er in de stadions geen besmettingen plaatsvinden. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat stadionbezoek met voorzorgsmaatregelen veilig en verantwoord is”, aldus de KNVB. ,,De reisbewegingen stellen qua aantallen weinig voor, want de meeste fans wonen op korte afstand van het stadion. Er zijn geen onderbouwde argumenten om stadions dicht te gooien. Toch gebeurde dat alweer twee maanden geleden. Er worden miljoenen verlies geleden en er is geen perspectief. Uitstekend dus dat de clubs in gesprek gaan met hun burgemeesters om te kijken of ze toch open kunnen. Ondertussen blijven wij met de minister in gesprek om naar oplossingen te zoeken.”