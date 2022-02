Nederlandse stadions dit weekeinde weer volledig open, volgende week zonder coronapas naar binnen

Voor het eerst in ruim drie maanden mogen de voetbalclubs uit de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie hun wedstrijden komend weekeinde weer in een vol stadion afwerken. Dat bevestigde Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tijdens een persconferentie over versoepeling van de coronaregels.

Bezoekers van duels in het betaald voetbal moeten komend weekeinde nog wel een coronatoegangsbewijs tonen bij binnenkomst. Ook moeten ze een mondkapje dragen als ze zich binnen het stadion verplaatsen en op de tribune is een zitplaats verplicht.

Een week later, vanaf 25 februari, kunnen supporters als vanouds naar het stadion. Ze hebben dan geen coronatoegangsbewijs meer nodig en mondkapjes zijn dan alleen nog verplicht in het openbaar vervoer en vliegtuigen.

Bij de start van dit seizoen mochten de voetbalstadions voor twee derde met bezoekers worden gevuld. Vervolgens kregen clubs in het betaalde voetbal toestemming om vanaf 20 september de hele capaciteit van hun stadion te benutten. Tussen 13 november en 25 januari was er geen publiek welkom bij duels in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, vanwege de oplopende coronacijfers.

Vervroegd

De afgelopen weken mochten profclubs een derde van hun stadion met toeschouwers vullen. De fans moesten verspreid door het stadion zitten en onderling 1,5 meter afstand houden. Ze moesten ook in het bezit zijn van een coronatoegangsbewijs. Sommige wedstrijden werden vervroegd omdat de stadions na 22.00 uur uur leeg moesten zijn.

Volledig scherm Vanaf 25 februari hebben supporters geen coronatoegangsbewijs en mondkapjes meer nodig. © ANP

Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam is vrijdagavond het eerste duel in de eredivisie dat weer in een vol stadion mag worden afgewerkt. Op die dag staan ook acht duels in de Keuken Kampioen Divisie op het programma.

Clubs uit het betaald voetbal voerden de afgelopen weken actie om alle stadions weer voller te krijgen. Alle spelers kwamen anderhalve week geleden het veld op in shirts met daarop letters die de tekst ‘stadions vol’ vormden. De trainers en scheidsrechters droegen een button met daarop die tekst. Het Supporterscollectief, waarbij supportersverenigingen van vrijwel alle clubs zijn aangesloten, opende een online-petitie. Die is inmiddels bijna 40.000 keer ondertekend.

‘Mooi nieuws’

Het betaald voetbal noemt de volledige openstelling van de stadions ‘heel mooi nieuws’ voor alle spelers, clubs, supporters en voetballiefhebbers. ,,We zijn blij met de aangekondigde versoepelingen en we gaan zo snel mogelijk weer genieten van de sfeer van de volle stadions”, staat in een reactie van de directeuren Marianne van Leeuwen (KNVB), Jan de Jong (Eredivisie CV) en Marc Boele (Keuken Kampioen Divisie).

De KNVB en de organisaties achter de twee hoogste competities in Nederland zijn ‘blij met de aangekondigde versoepelingen’, maar blijven bij het kabinet wel aandringen op een langetermijnvisie. ,,Niemand kan met zekerheid zeggen hoe het coronavirus zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Maar dat we het bij eventuele oplopende besmettingscijfers anders moeten aanpakken dan afgelopen winter, zou hoe dan ook de insteek moeten zijn. Niet met één klap alle deuren dicht (laten) gooien, maar met een langetermijnvisie kijken naar hoe alles wél verantwoord open kan blijven. Daar blijven we de komende periode met het kabinet over in gesprek. Want na twee jaar corona in Nederland tonen zowel de onderzoeken als de geregistreerde cijfers uitvoerig aan dat dit veilig in de voetbalstadions kan”, staat in de verklaring.

Volgens de KNVB zijn dit seizoen van de bijna 500 wedstrijden in het betaald voetbal er ‘slechts’ 124 gespeeld zonder beperkingen wat betreft het aantal bezoekers in de stadions.