'Nederlandse voetbalcrisis bereikt dieptepunt in Europa'

In aanloop naar speelronde 11 van de eredivisie laat Sjoerd Mossou zijn licht schijnen over wat er speelt rond het Nederlandse voetbal. Van de keuze van Sofyan Amrabat voor Marokko, die de KNVB zich moet aanrekenen, tot de slechte prestaties van Jurgen Streppel bij SC Heerenveen. En: we hebben ons helemaal vergist in Jürgen Locadia.