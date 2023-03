Nek-aan-nekrace tussen aartsrivalen Feyenoord en Ajax zorgt voor discussie, ergernis en zenuwen

Pascal Jansen jaagt met AZ op Feyenoord en Ajax: ‘Het is niet dat het gat niet te overbrug­gen is’

AZ en Feyenoord zijn de komende weken in de titelstrijd in de eredivisie, vanwege hun drukke speelschema, niet in het nadeel ten opzichte van Ajax en PSV. Dat zei AZ-trainer Pascal Jansen donderdag in zijn vooruitblik op de uitwedstrijd van vrijdag tegen Vitesse.