Neres terug bij Ajax voor duel met Kiev

Neres raakte geblesseerd in het uitduel met VVV-Venlo op 18 augustus. Het thuisduel met Dinamo Kiev (3-1) moest hij daarom laten schieten. De vleugelaanvaller is voldoende hersteld van zijn kwetsuur om met Ajax mee af te reizen naar Oekraïne.



De Amsterdammers moeten het in Kiev wel doen zonder de geschorste linksback Nicolás Tagliafico. Daley Blind kan op de linksbackpositie spelen, zodat Frenkie de Jong weer in het centrum van de verdediging komt. Ten Hag kan ook kiezen voor Max Wöber als linksback of centrale verdediger. ,,De aanvallers maken de meeste meters, dus die wilde ik wat extra rust geven'', aldus Ten Hag, die Klaas-Jan Huntelaar, De Jong en Hakim Ziyech naar de kant haalde.



Aanvallend wisselde Ten Hag wél met het oog op de uitwedstrijd tegen Dinamo Kiev. Niet Zakaria Labyad kreeg speeltijd, maar de Noor Dennis Johnsen. Meer het type met diepgang. Ten Hag: ,,We beginnen met een 3-1 voorsprong in Kiev, dus zal er wellicht een moment komen waarin we in de omschakeling gevaarlijk kunnen worden. Dennis heeft af en toe een schop onder zijn kont nodig, maar is wel het type dat we in zo'n wedstrijd kunnen gebruiken.''