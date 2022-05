Nicolás Taglafico blinkt uit bij Arena-afscheid

RapportcijfersNicolás Tagliafico was de uitblinker in de kampioenswedstrijd van Ajax tegen Heerenveen. De Argentijn kreeg een 7,5 voor zijn laatste Arena-optreden voor de club. Ook PSV-doelman Yvon Mvogo kreeg dat cijfer. FC Twente eindigt het seizoen op een knappe vierde plaats. Tegen FC Groningen waren er veel uitblinkers. Onder anderen Dimitrios Limnios kreeg een 7,5.

FC Groningen-verdediger Neraysho Kasanwirjo is in de tweede seizoenshelft minder goed dan de eerste. Tegen FC Twente kreeg hij een 4 voor zijn optreden en daarmee het laagste cijfer van de speelronde.

Ajax – Heerenveen 5-0

Ajax: Stekelenburg 6,5; Mazraoui 7 (57. Rensch 6,5), Timber 7, Blind 6,5, Tagliafico 7,5; Alvarez 6,5;Taylor 5,5 (82. Regeer-), Berghuis 6; Klaassen 6 (68. Kudus -); Haller 5 (57. Brobbey 6,5), Tadic 6,5 (82. Daramy -)

Heerenveen: Mulder 5; Van Ewijk 5, Van Beek 5,5, Dresevic 5,5, Woudenberg 5, Kaib 5,5; Haye 5 (74. Madsen -), Halilovic 5 (74. De Jong -), Tahiri 6 (81. Al Hajj -), Van Hooijdonk 5 (46. Musaba 5,5), Sarr 5 (74. Van der Heide -)

Scheidsrechter Lindhout: 6

Man of the match: In de kampioenswedstrijd van Ajax deed Nicolas Tagliafico in zijn laatste thuiswedstrijd voor de club van zich spreken met onder andere zijn tweede goal van het seizoen.

PSV – NEC 3-2

PSV: Mvogo 7,5; Mauro 6,5, Teze 6, Gutiérrez 7, Max 5,5; Sangaré 7, Doan 7 (88. Ledezma -); Gakpo 6,5 (90. Bakayoko -), Götze 6, Madueke 6 (46. Bruma 5); Zahavi 6 (70. Romero -).

NEC: Branderhorst 6; Van Rooij 6,5, Márquez 6, Guth 6, El Karouani 6; Schöne 6,5, Proper 5,5 (54. Vet 6,5), Bruijn 5,5 (54. Duelund 7); Tavsan 5,5 (67. Bronkhorst -), Akman 5,5 (54. Cissoko 7) Okita 6.

Scheidsrechter Nijhuis: 6

Man of the match: Hij was lang tweede doelman dit seizoen maar in de slotfase van het seizoen laat Yvon Mvogo zien over fraaie kwaliteiten te zien. De doelman liet zich eerst tegen Feyenoord en nu tegen NEC zien.

Volledig scherm Yvon Mvogo moest tegen NEC twee keer vissen maar scoorde desondanks een 7,5. © Pro Shots / Thomas Bakker

Go Ahead Eagles – Feyenoord 0-1

Go Ahead Eagles: Noppert 6; Lucassen 6, Nauber 6,5 (59. Bakker 5,5), Idzes 6, Kuipers 5 (87. Aventisian -), Deijl 6,5 (78. Heil -), Brouwers 6, Rommens 6,5 (87. Mulenga -), Oratmangoen 5,5; Cordoba 6, Lidberg 6 (78. Cardona).-)

Feyenoord: Marciano 6,5; Pedersen 6, Trauner 6,5 (46. Hall 6), Geertruida 6,5 (46. Sandler 6 (83. Senesi -), Hendriks 6; Aursnes 6,5 (46. Bassett 6), Toornstra 6 (83. Karim -), Hendrix 6; Walemark 6, Linssen 6,5, Jahanbakhsh 5,5.

Scheidsrechter Makkelie: 6,5

Man of the match: Bryan Linssen staat de laatste tijd vaak in de schaduw van Cyriel Dessers maar tegen Go Ahead Eagles was hij weer goed voor de winnende treffer voor Feyenoord.

Volledig scherm Bryan Linssen. © ANP

FC Twente – FC Groningen 3-0

FC Twente: Unnerstall 7; Brenet 6,5, Hilgers 6.5 (84. Bruns), Pröpper 6, Smal 7; Zerrouki 7,5, Sadilek 6 (78. Pleguezuelo -), Vlap 6 (73. Bosch); Cerny 7,5, Van Wolfswinkel 7, Limnios 7,5 (84. Cleonise -).

FC Groningen: Leeuwenburgh 5; Te Wierik 6, Sverko 6, Kasanwirjo 4, Meijer 5; El Hankouri 5, Duarte 5 (83. Dankerlui -), Irandrust 5 (65. Abraham -), Ngonge 5 (83. Mortensen -), Postema 5.5 (83. Matuta -), De Leeuw 5 (64. Suslov -).

Scheidsrechter Van den Kerkhof: 7

Man of the match: In de emotioneel beladen wedstrijd tegen FC Groningen vanwege het overlijden van Jody Lukoki liet FC Twente zich van zijn beste kant zien. Europees voetbal werd veiliggesteld en Dimitrios Limnios was de uitblinker. De Griek scoorde voor het eerst twee keer in een eredivisiewedstrijd.

FC Utrecht – AZ 2-2

FC Utrecht: Oelschlägel 5,5; Ter Avest 6, Van der Hoorn 6, Janssen 6,5 (90. Kluivert -), Van der Kust 6; Maher 5 (75. Mahi -), Van Overeem 6,5 (58. Almqvist 5,5), Timber 6 (75. Veerman -), Gustafson 5; Van de Streek 6,5, Douvikas 6.

AZ: Vindahl 5,5; Sugawara 6, Hatzidiakos 5, Martins Indi 6, Wijndal 6,5; Midtsjø 7, De Wit 6 Reijnders 5,5 (66. Witry -); Evjen 5,5 (79. Aboukhlal -), Pavlidis 7, Karlsson 7,5 (79. Beukema -).

Scheidsrechter Kamphuis: 6,5

Man of the match: Jesper Karlsson was goed voor twee assists vandaag bij de treffers van Vangelis Pavlidis. Het bleek voor AZ niet genoeg.

Volledig scherm Jesper Karlsson viert de 0-1 van Vangelis Pavlidis. © ANP

Fortuna Sittard – Vitesse 1-2

Fortuna Sittard: Van Osch 6,5; Angha 5,5 (69. Benschop -),Siovas 5, Samaris 5,5 (30. Lonwijk 5,5); Botaka 5,5 (69. Noslin -), Tekie 5, Rienstra 5, (79. Baghdadi -), Tirpan 6, Cox; Gladon 6, Semedo 6.

Vitesse: Schubert 5,5; Doekhi 6, Bazoer 6, Hajek 5 (46. Cornelisse 6); Dasa 6,5, Bero 6,5, Domgjoni 6,5 (84. Vroegh -),Tronstad 6, Manhoef 6,5; Grbic 5 (76. Buitink -), Openda 7 (88. Yapi -).

Scheidsrechter Van Boekel: 6

Man of the match: Fortuna-Vitesse was weer een wedstrijd voor Loïs Openda. Zijn treffer bleek de winnende in een voor Vitesse weinig interessant duel.

RKC – Heracles 2-0

RKC: Vaessen 6,5; Bakari 6, Gaari 6, Meulensteen 6, Touba 6, Büttner 6,5 (87. Wouters -); Oukili 5,5 (91. Mulder -), Van der Venne 7,5 (87. Azhil -), Anita 7; Kramer 7 (80. Kuijpers -), Stokkers 5,5.

Heracles: Bucker 6,5; Knoester 6, Hoogma 6 (76. Scheperman -), Rente 5,5, Quagliata 6,5; Fadiga 6, De la Torre 7; Hansson 5,5 (76. Basacikoglu-), Schoofs 6; Bakış 5,5, Laursen 5,5 (76. Armenteros -).

Scheidsrechter Nagtegaal: 6

Man of the match: Richard van der Venne maakte de mooiste treffer op de avond dat RKC zich veilig speelde in de eredivisie.

Volledig scherm Richard van der Venne (l) neemt de felicitaties in ontvangst. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Cambuur – Willem II 1-1

Cambuur: Stevens 6; Schmidt 6, Tol 5,5, Schouten 6,5, Sylla 7; Paulissen 6, Ter Heide 6,5 (61. Jacobs -), Maulun 5; Breij 5,5 (82. Doodeman -), Uldrikis 6 (72. Boere -), Kallon 5 (72. Joosten -).

Willem II: Wellenreuther 6; Owusu 7, Heerkens 6,5, Dammers 6, Köhn 7; Saddiki 5,5, Crowley 6 (75. Kabangu -), Llonch 6,5; Köhlert 6,5, Hornkamp 6, Svensson 5,5 (85. El Khayati -).

Scheidsrechter Blank: 6

Man of the match: Sekou Sylla zat een paar wedstrijden geleden nog in zak en as door zijn rode kaart tegen PSV maar tegen Willem II liet hij zich zien met een onwaarschijnlijk mooie goal.

Sparta – PEC Zwolle 2-0

Sparta: Okoye 6,5, Abels 7,5, Vriends 6.5, Auassar 6,5 (45. Beugelsdijk 6,5), Meijers 6, Verschueren 6,5, De Kamps 6,5, Namli 7 (58. Van Mullem 6), Mijnans 7 (82. Pinto -), Thy 6,5, Van Crooij 6,5 (82. Engels -).

PEC Zwolle: Lamprou 5,5; De Wit 6,5, Nakayama 6, Van Polen 6, Anderson 5 (65. Adzic -); Clement 6, Van den Belt 6,5, Paal 6,5; Redan 5, Kastaneer 5, Landu 5 (46. Tedic 5,5).

Scheidsrechter Higler: 6

Man of the match: Op een voor Sparta geweldige avond die de club eens stukje dichter bij handhaving bracht, blonk rechtsback Dirk Abels - die toch ook een moeilijk seizoen kent - uit.

