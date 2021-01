Niet te stoppen VVV-goudhaantje Giakoumakis slacht ADO Den Haag met vier goals

SamenvattingVier treffers van eredivisie-topscorer Giorgos Giakoumakis hebben VVV-Venlo een zeer waardevolle uitoverwinning op ADO Den Haag opgeleverd. De Limburgse ploeg is tot nu toe de grote winnaar van ‘Super Januari’ in de kelder van de eredivisie en stijgt naar plek 14.

Door Marijn Abbenhuijs

VVV-aanvoerder Danny Post was in aanloop naar de eerste speelronde van 2021 al duidelijk over de intenties van zijn ploeg. In wat in zijn ogen de maand van de waarheid zou worden, moesten de Limburgers klimmen op de ranglijst en daarmee laten zien dat ze beter zijn dan die 0-13 thuisnederlaag tegen Ajax doet vermoeden. En dat is de Limburgers in de eerste twee duels van dit jaar gelukt.

Dat heeft het grotendeels te danken aan spits Giakoumakis. De Griekse topscorer van de eredivisie scoorde tegen Willem II (2-1 winst) afgelopen weekend al twee keer. In Den Haag maakte hij er maar liefst vier. Giakoumakis bleek ook in dé degradatiekraker van de zestiende speelronde weinig kansen nodig te hebben om te scoren. Tegen ADO scoorde hij twee keer uit een strafschop en was hij eveneens twee keer zeer effectief na een voorzet van de zijkant.

De 1-4 overwinning van de club uit Venlo was een logisch gevolg van het spelbeeld in Den Haag. Waar de achterhoede van de ploeg van Ruud Brood fout op fout maakte, was VVV vanaf het begin van het duel bij de les. Op het middenveld blok Post uit en maakte daarmee zijn woorden van eerder deze maand waard. De aanvoerder was bij vlagen stevig in de duels en goed aan de bal. Giakoumakis deed de rest.

