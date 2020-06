Niet zingen op de tribunes: ‘Krijg je anders een stadionverbod?’

Door Daniël Dwarswaard



Jacco van Leeuwen, voorzitter van Haagsche Bluf, de supportersvereniging van ADO Den Haag, moet het plan even laten bezinken. Wél in het stadion zitten, maar dan níet mogen zingen. ,,Daar kun je je eigenlijk geen voorstelling bij maken hè’’, zegt hij. ,,Op meerdere vlakken niet. Allereerst: juist de emotie maakt het voetbal in het stadion zo mooi. Juichen, zingen, dansen, soms vloeken. Het gebeurt automatisch en dat ga je volgens mij ook helemaal niet tegenhouden.’’

Zijn tweede punt is: ,,Als het zover komt, hoe ga je zoiets in hemelsnaam handhaven? Krijg je eerst een gele kaart als je zingt en daarna een rode? Moet je gelijk vertrekken en krijg je een boete? Nee, ik heb daar nog absoluut geen gevoel bij.’’

Quote Wie mag er dan naar bijvoor­beeld Ajax-Feyenoord en wie wordt verwacht bij Ajax-RKC? Dat zijn niet te nemen besluiten. Fabian Nagtzaam, supportersvereniging Ajax

Van Leeuwen wil één ding benadrukken: ,,Het is natuurlijk prachtig dat er vanuit de KNVB en het kabinet serieus gekeken wordt om fans weer toe te laten in het stadion. Daar kunnen wij als fans natuurlijk nooit tegen zijn’’, zegt Van Leeuwen, die ook bestuurslid van het Supporterscollectief in Nederland is waarbij veel clubs zijn aangesloten. ,,Een paar maanden geleden dachten we nog: we zien de stadions voorlopig niet meer van binnen. Gelukkig ziet de wereld er anders uit dan toen. Daar moeten we als voetbalfans heel blij mee zijn. Het zal nu gaan om de juiste invulling.’’

Daar is namelijk veel over te zeggen. In het plan wordt rekening gehouden met een bezetting van zo’n een derde van het stadion om de anderhalvemeterregels in acht te kunnen nemen. Daar wringt wel de schoen. Van Leeuwen: ,,Bij ADO kun je al onze 5000 seizoenskaarthouders wel kwijt in het stadion. Maar dat geldt natuurlijk lang niet voor alle clubs in het betaald voetbal.’’

De meeste clubs hebben veel meer seizoenkaarthouders dan die een derde van de capaciteit. Precies het bezwaar van de supportersvereniging van Ajax. Directeur Fabian Nagtzaam laat op de website van de supportersvereniging weten. ,,Gelijke monniken, gelijke kappen. De regering heeft duidelijk gezegd dat we het sámen moeten doen. Dan moeten we ook weer samen het stadion in kunnen. We kunnen het niet aan de achterban verkopen als de ene seizoenkaarthouder wel naar binnen mag en de ander niet.” Hij vervolgt: ,,Wie mag er dan naar bijvoorbeeld Ajax-Feyenoord en wie wordt verwacht bij Ajax-RKC? Dat zijn niet te nemen besluiten. We willen geen onderscheid maken tussen onze supporters.”

Van Leeuwen komt met een voorstel: start de proefperiode met fans eerder op. Niet op 1 september, maar op 1 augustus als de profclubs in Nederland weer oefenduels spelen. ,,We zijn op veel plekken in Nederland heel veel mensen bij elkaar. Bij demonstraties, op de stranden. Gelukkig heeft dat nog geen negatief effect gehad op de verspreiding van het virus. Dan moeten we ook aan volle voetbalstadions gaan denken.’’

Nagtzaam vult aan in zijn verklaring: ,,Door mensen van tevoren te testen, door mondkapjes te verplichten, noem maar op. Als er dan geen grote uitbraken zijn en ieders gezondheid in redelijkheid is te waarborgen, dan kunnen we medio september weer met volle stadions starten. Wij zien liever een afschaalmodel (mocht dit nodig zijn) dan een opschaalmodel, bij aanvang van de competitie. Dat zou het beste scenario zijn voor zowel clubs als supporters.”