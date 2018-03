Nieuw tijdperk bij Nederlands elftal begint vandaag

Eredivisie klapt voor Thy, ook Svensson en Doan oogsten applaus

18 maart Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In het weekend waarin aanvaller Lennart Thy ontbrak in de wedstrijdselectie van VVV voor het duel met PSV om zo als donor bij te kunnen dragen aan een stamceltransplantatie, oogstten ook AZ-back Jonas Svensson en FC Groningen-middenvelder Ritsu Doan in een onderling duel veel lof. Beide spelers kregen voor hun optreden in Alkmaar een 8 van ons.