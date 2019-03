Nieuw voetbalregels: check hier wat er gaat veranderen

Ook per ongeluk scoren met de hand is voortaan uit den boze, bij het muurtje moeten aanvallers afstand houden en de doeltrap hoeft de zestien niet meer uit, zo heeft de IFAB, de spelregelcommissie van de FIFA, vandaag besloten. Dick van Egmond, scheidsrechtersbaas van de KNVB, legt uit wat er volgend voetbalseizoen allemaal gaat veranderen.

Door Wietse Dijkstra

Per ongeluk hands? Geen goal!

Van het gesteggel over al dan niet strafbaar hands zijn we ook volgend seizoen nog niet verlost. Maar de regels zijn wel iets duidelijker geworden. Scoren met de hand, per ongeluk of niet, is nimmer toegestaan. Het creëren van een scoringskans met de hand evenmin.

Een revolutionaire regelwijziging? Nee, want in Nederland werd de FIFA-richtlijn hierover al langer gevolgd. Vraag dat maar bij PSV, dat dit seizoen in Emmen een goal van Pablo Rosario zag worden afgekeurd omdat Érick Gutiérrez de bal onderweg per ongeluk met zijn hand beroerde.

,,De afspraak om alle doelpunten waarbij de hand wordt gebruikt af te keuren, hadden we al’’, zegt Van Egmond. ,,Het stond alleen nog niet in de regels. Dat is nu geformaliseerd.’’

Volledig scherm PSV baalt in Emmen, waar twee goals zag worden afgekeurd. © Soccrates

Aanvallers voortaan op een meter van de muur

Het geduw en getrek bij de muur als een vrije trap moet worden genomen, is voortaan voorbij. Spelers van de aanvallende partij moeten vanaf volgend seizoen een meter afstand houden van het muurtje van de verdedigende ploeg.

Ook deze regel is minder spannend dan hij lijkt. Op last van de FIFA wordt de laatste jaren al strenger opgetreden tegen spelers die vlak voor of achter een muur willen gaan staan. Van Egmond: ,,Om ellende te voorkomen heeft de FIFA dat hinderen als wangedrag bestempeld. Je ziet toch dat spelers de grenzen opzochten. Goed dat dit nu geformaliseerd wordt.’’

Doeltrap hoeft de zestien niet meer uit

Van alle nieuwe regels is dit de meest ingrijpende. Want iedereen die voetbalt weet niet beter dan dat de bal bij een doeltrap eerst het strafschopgebied uit moet voor je hem mag aanraken. Om het spel vlotter te laten lopen hoeft dat voortaan echter niet meer. Dat zal wennen worden.

,,Dit is wel revolutionair’’, zegt Van Egmond. ,,Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Het zal lastig worden voor voetballers en ook voor scheidsrechters.’’

Volledig scherm Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga neemt een doeltrap. De bal hoeft vanaf volgend seizoen het strafschopgebied niet meer uit. © AFP

Gewisselde spelers via de kortste weg van het veld

Tijdrekken door bij een wissel tergend langzaam vanaf de hoek van het veld naar de middenlijn te sjokken is er voortaan niet meer bij. Spelers die naar de kant worden gehaald moeten het veld voortaan via de kortste weg verlaten en hoeven dus niet meer zoals nu eerst richting middenlijn te lopen. ,,Om te voorkomen dat ze alle tijd nemen’’, aldus Van Egmond.

Op zich prima bedacht, maar nadelen kleven er ook aan deze regel. Want wat als je als spelers eerst nog een half veld langs vijandelijke supporters moet lopen voor je bij de dug out bent? Of pontificaal een ereronde langs je eigen fans gaat maken? De praktijk zal het leren.

De IFAB voerde zaterdag niet alleen een paar regels in, er werd ook eentje overboord gegooid. Strafschoppenseries volgens het ABBA-principe, zoals we donderdag nog zagen bij Willem II – AZ, zijn vanaf volgend seizoen van de baan. Het is straks gewoon weer vijf keer om en om zoals we ‘vroeger’ deden. Mocht de KNVB-bekerfinale dit seizoen door penalty’s worden beslist, dan wordt nog wel het ABBA-systeem gehanteerd.

,,De pilot die in een aantal landen wordt gehouden, duurt namelijk een jaar’’, zegt Van Egmond. ,,De ABBA-regel zou eerlijker zijn, zo bleek uit onderzoek. Maar het heeft niet het voordeel opgeleverd dat verwacht was. Het bleek te verwarrend voor toeschouwers en deelnemers.’’