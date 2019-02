Nieuwe ABBA-soap op komst bij verloren strafschoppenserie RBC

Na een 1-1-stand moesten strafschoppen uitwijzen wie er naar de kwartfinale van de districtsbeker mocht. Na 32 strafschoppen was het gedaan voor RBC, maar waar het achteraf vooral om ging was de wijziging van het volgorde waarin de penalty’s genomen werden. De eerste 14 strafschoppen werden volgens het ABBA-systeem afgewerkt (eerst RBC, dan SSV’65, opnieuw SSV’65 en dan weer RBC), maar vervolgens besloot de arbiter om de ploegen om en om een penalty te laten nemen (ABAB-systeem: eerst RBC, dan SSV’65 en zo verder).



,,Je kunt niet zomaar het systeem veranderen zonder ons in te lichten”, zei RBC-coach Henk Vos erover. ,,Wij gaan in protest, dit krijgt nog een vervolg.”



De zaak doet denken aan de soap rondom de strafschoppenserie bij FC Lisse - Hoek in 2017. Ook toen liet de scheidsrechter de penalty's niet in de juiste volgorde nemen. Hoek tekende bezwaar aan en uiteindelijk besloot de rechter dat de strafschoppen opnieuw genomen moesten worden.