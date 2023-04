Nieuwe Ajax-commissaris Jan van Halst blijft voetbalanalist, maar stopt met praatprogramma’s

Met video Feyenoord-cap­tain Orkun Kökçü over opstootje met Dusan Tadic: ‘Staat best wel stom, ga lekker voetballen’

Feyenoord-captain Orkun Kökçü sprak van ‘een hectische avond’ in de Kuip. Het deed de aanvoerder pijn dat zijn ploeg de bekerfinale niet haalde en vindt na het incident met Davy Klaassen dat ‘zulke dingen niet op een voetbalveld thuis horen’: ,,Daar hebben we best wel de pest in.”