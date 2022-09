Nieuwe dreun voor Kuyt en ADO in Utrecht: ‘Iedereen werkt zich, op zijn Haags gezegd, de pleuris’

Kuyt sprak met ontevreden ADO-supporters bij training: ‘Vind zelf ook dat het niet zo lekker gaat’

Dirk Kuyt heeft zondag een ‘fijn gesprek’ gehad met ontevreden supporters op het trainingscomplex in Rijswijk. Dat zegt de trainer van ADO Den Haag maandagavond voor de camera van ESPN. Een groep van zo'n 25 supporters was afgelopen weekend naar de training van ADO gekomen om te praten over de tegenvallende resultaten.

