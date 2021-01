Nieuwe dreun voor Willem II door fabelachtige invalbeurt PEC-spits Reza

SamenvattingBij de minuut stilte voorafgaand aan de wedstrijd vanwege het overlijden van oud-trainer Henk de Jonge, werd teruggedacht aan de promotie die Willem II in 1979 onder hem bewerkstelligde. Daarna was dreigende degradatie het thema in het duel van de nummers 16 (Willem II) en 13 (PEC) van de eredivisie. Dé verhalen werden de rode kaart voor Kwasi Wriedt en de geweldige invalbeurt van Reze Ghoochannejhad.

Door Max van de Put

Zeker voor de thuisploeg, want met slechts tien punten uit de eerste 17 duels (22 minder dan vorig seizoen) stond Willem II het water al vóór het duel met PEC tot aan de lippen. Dat Wriedt de eerste kans binnen knalde, kwam dan ook als geroepen voor de thuisploeg. Het broze vertrouwen kon wel een boost gebruiken. Maar in de wetenschap dat de Tilburgers dit seizoen al vijftien punten verspeelden nadat ze op voorsprong kwamen, was het pleit nog allerminst beslecht.

Zeker niet toen scheidsrechter Van der Eijk op slag van rust plots de rode kaart trok voor Wriedt, die nadat hij de bal had gespeeld met zijn voet op de enkel van Mike van Duinen terecht kwam. Commotie alom toen de rode kaart tevoorschijn kwam, maar de VAR greep niet in. Willem II moest met tien man verder.

Volledig scherm © Pro Shots / Marcel van Dorst

Droominvalbeurt

Het 4-4-2 werd 4-4-1 in de tweede helft bij de thuisploeg. En de Zwollenaren gingen in volle vaart op zoek naar de gelijkmaker. Die viel in de 58ste minuut, toen de halverwege ingevallen Ghoochannejhad koel bleef toen de bal voor zijn voeten viel: 1-1. Drie minuten later tikte dezelfde speler ook de 1-2 binnen. En na een onterechte penalty voor PEC, waarbij de VAR verzuimde de arbiter te corrigeren, voltooide de Iraniër zijn hattrick: 1-3.

Opnieuw moet Willem II-trainer Adrie Koster de scherven oprapen, nadat zijn ploeg de afgelopen weken zowel tegen VVV als FC Groningen al in de extra tijd een gelijkspel in rook zag opgaan. Alle seinen staan inmiddels op rood in Tilburg.

Volledig scherm © Pro Shots / Toin Damen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.