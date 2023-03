Nieuwe FIFA-ranking: Leeuwinnen blijven in top 10 staan

Daphne van Domselaar: ‘Nike wil spelers die het verschil maken en komt bij mij uit, heel vet’

De Oranjevrouwen hebben al jaren een team vol vertrouwde gezichten. In dat feest der herkenning is Daphne van Domselaar sinds het EK het jonge, frisse gezicht. Op Malta vertelt ze over een carrière die ‘van nul tot honderd’ ging, over haar toekomst, The Guardian en een sponsorcontract bij Nike.