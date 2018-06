Nieuwe informatie Ajax over Abdelhak Nouri

Ayoub enige nieuwe speler bij voorberei­ding Feyenoord

16:16 Met slechts één nieuwe speler en een nieuwe assistent-trainer heeft Feyenoord de voorbereiding afgetrapt. Yassin Ayoub, transfervrij overgekomen van FC Utrecht, was de enige nieuweling in de groep van 22 spelers die in De Kuip met enkele honderden fans op de tribune een rustige training afwerkte. Denny Landzaat is het nieuwe gezicht in de staf van trainer Giovanni van Bronckhorst. Landzaat vervangt Jan Wouters als assistent-trainer.