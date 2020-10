Nieuwkomers Linssen en Diemers liggen bij Feyenoord onder vergrootglas

Door Mikos Gouka



In de Kuip werd er weleens met een knipoog over gesproken. Linkerspits Sam Larsson verdedigde als speler van Feyenoord vaak terug zoals wielrenner Tom Dumoulin doorgaans een zware bergrit aanpakte. Als er tempoversnellingen waren, ging hij er doorgaans in zijn eigen tempo achteraan en dan maar hopen dat het vooraan nog stil zou vallen. Wie de voetballer Sam Larsson langs de meetlat naast zijn opvolger Bryan Linssen legt, ziet uiteraard verschillen. De Zweed beschikt hoogstwaarschijnlijk over veel meer aangeboren talent. Feyenoord legde niet voor niets miljoenen voor hem neer, terwijl over het transfervrij strikken van Linssen in de Kuip wekenlang werd gediscussieerd.



Maar Larsson slaagde niet in de Kuip. Of Linssen dat wel doet, is nog afwachten. De linkerspits doet er in elk geval werkelijk alles aan. De onvermoeibare Limburger is door omstandigheden opeens de spits van Feyenoord, maar het scorende vermogen uit zijn periodes bij VVV, FC Groningen, Heracles en Vitesse is er duidelijk nog niet. ,,Maar die doelpunten, die komen echt wel’’, zegt trainer Dick Advocaat. ,,Als die jongen zo blijft sleuren en knokken voor de ploeg, valt dat alleen maar te prijzen. Over Linssen maak ik me geen enkele zorgen.’’