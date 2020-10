Nijhuis blij met intrekken strafschop PSV: ‘Hier fluit ik niet voor, dit is écht geen penalty’

Nijhuis geeft aan blij te zijn met de communicatie met Makkelie: ,,Dit zijn cruciale momenten dus het is dan goed dat er contact is tussen VAR en scheidsrechter. We hebben het nu besproken en een goede beslissing genomen. Als ik een penalty had gegeven, Danny had me gesteund en ik was met deze beelden de auto in gestapt, had ik dat met een enorm rotgevoel gedaan. Hier fluit ik niet voor, dit is geen penalty.”



PSV-coach Schmidt had een andere mening en had naar eigen zeggen om uitleg gevraagd bij Nijhuis, die volgens de Duitser alleen vroeg of hij een gele of rode kaart wilde: ,,Ik heb uitleg gegeven. Dat heb ik zelfs nog in het Duits gedaan. Uiteindelijk waren de emoties zo hoog dat er niet meer mee te praten viel.”