Nijhuis wil deze week in Zeist gaan praten over rol van VAR

Trainer Dick Advocaat van Feyenoord vond de penalty die zijn ploeg kreeg niet terecht. Zijn collega Sjors Ultee van Fortuna was het daarmee eens. Advocaat vond de strafschop van Fortuna ‘ook apart, maar iets meer in de richting’, net als Ultee.

Nijhuis had achteraf ook twijfels bij de strafschop van Feyenoord. ,,Ik kreeg beelden te zien waarin Bozeník geduwd werd en een tik tegen zijn benen kreeg’', zei Nijhuis. ,,Ik kreeg dat vanuit allerlei hoeken en standpunten te zien en naar aanleiding daarvan gaf ik een penalty. Het was een overtreding omdat ik zag dat Bozeník gewoon een tik kreeg van een speler.’'

Nijhuis, die de penalty van Fortuna terecht vond, zegt de irritatie te begrijpen. ,,Ik vraag me af of dit iets voor de VAR is. Daar moeten we zeker over gaan praten deze week in Zeist. Maar ik word geroepen, ik zie de beelden en ik geef een penalty.’'