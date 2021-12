Nijhuis woest om VAR-incident: ‘Ze mogen blij zijn dat de deuren er nog in zitten’

Nijhuis keurde in de beginfase een doelpunt van Luis Sinisterra af, nadat hij naar de kant was geroepen door videoscheidsrechter Marc Nagtegaal. Die vroeg de arbiter een situatie te beoordelen waarbij Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh Heracles-verdediger Giacomo Quagliata blokte. Nijhuis bekeek het duel meerdere keren en besloot uiteindelijk, met zichtbare tegenzin, te fluiten voor een overtreding. ,,We hebben met elkaar afgesproken een scheidsrechter alleen naar de kant te halen bij overduidelijke fouten of momenten, niet bij dit soort situaties.”

,,Dan breng je de scheidsrechter in een moeilijke situatie”, aldus Nijhuis, die naar eigen zeggen woedend was toen hij tijdens de rust in de kleedkamer arriveerde, tegen ESPN.



,,Ze mogen blij zijn dat de deuren er nog in zitten. Ik had niet mee moeten gaan in het oordeel van de VAR. Het is dat Feyenoord hier nog met 2-1 wint, anders heb je als arbitrage een beslissende fout gemaakt.”