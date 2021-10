Noa Lang en Arnaut Danjuma spectaculair tegen Gibraltar, maar ze doen het óók tegen PSG en Real Madrid

Door Maarten Wijffels



Arnaut Danjuma (24) noemde bondscoach Louis van Gaal (70) maandagavond in de Kuip ‘Louis’. Dat was toen hij na de 6-0 zege tegen Gibraltar vertelde: ,,Louis is twenty-four-seven met voetbal bezig. Ik kijk en volg zelf ook veel. We hebben meteen uitgebreid over voetbal gepraat samen.’’ ‘Louis’ niet disrespectvol of stoer uitgesproken, maar puur spontaan.