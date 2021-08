Nog geen alarmbellen maar wel zorgen voor gefrustreerd Ajax

Bij Ajax weten ze dat voor de vurig gewenste overwintering op het hoogste Europese toneel en nieuwe krachtmetingen met de crème de la crème van het voetbal, veel afhankelijk is van de loting. Trainer Erik ten Hag wees er tijdens het trainingskamp in Oostenrijk nog op. Ajax neemt plaats in pot 3, onder meer doordat Villarreal in de Europa League en Lille in de Ligue 1 stuntten. Dan kun je nog zo hunkeren naar een herhaling van de succescampagne van 2019, maar bij een poule met de grootste sterrenteams zoals Paris Saint-Germain en Manchester City ben je al snel gezien.