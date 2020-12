Nog meer zorgen voor AZ: Martins Indi voorlopig uit de roulatie met jukbeenblessure

AZ zit al in de hoek waar de klappen vallen en nu is het ook Bruno Martins Indi voor lange tijd kwijt. De ervaren verdediger moest zich met een hoofdblessure laten vervangen in het duel tegen Rijeka donderdagavond. Hij blijkt een jukbeenblessure te hebben na onderzoek in een Kroatisch ziekenhuis. ,,We zijn Bruno voorlopig wel kwijt”, zei de nieuwe trainer Pascal Jansen vandaag tijdens het persmoment.

Jansen heeft het toch al zwaar te verduren. Hij verloor zijn eerste twee wedstrijden, nadat hij zaterdag plots voor de groep was gezet na het ontslag van trainer Arne Slot. Het verlies tegen Rijeka betekende Europese uitschakeling. ,,Gelukkig hebben we een brede selectie”, zo zei hij over de blessure van Martins Indi. ,,We hebben andere jongens die het kunnen invullen.”



Punt van aandacht de komende tijd bij AZ zal de karrenvracht aan rode kaarten zijn die het dit seizoen haalt. Tegen Rijeka moest Jesper Karlsson met een rode kaart van het veld. De zesde rode kaart van het seizoen alweer. ,,Ik heb er vanochtend bij het ontbijt ook bij stilgestaan”, zegt Jansen. ,,Want mij kwam ook de statistiek ter ore dat we in alle competities ook al 37 gele kaarten hebben verzameld. Dat is AZ-onwaardig. Het past niet bij de club en we willen het uitbannen.”

Een verklaring heeft Jansen er niet voor. Hij wil er de recente onrust rond de club niet direct de schuld van geven. ,,Soms is een gele kaart nodig. Anderzijds kan het soms ook emotie zijn. Mogelijkerwijs kan het zijn dat we niet presteren zoals we verwachten te presteren. Dat is niet iets van gisteren of tegen FC Groningen. Als je zoveel kaarten verzamelt dan speelt het al langer. Dat moet uit het systeem.”

Jansen heeft niet veel tijd om lang te treuren van zijn eerste twee verliespartijen want aanstaande zondag wacht de op papier moeilijke uitwedstrijd tegen FC Twente. ,,Winnen is natuurlijk altijd een goed medicijn. We leven in een topsportwereld en we zitten nu aan de verkeerde kant. Het zal heus niet direct weer allemaal hosanna zijn als we van Twente winnen.”

AZ moet dat zien te doen met inmiddels een waslijst aan geblesseerden want het mist naast Bruno Martins Indi ook Fredrik Midtsjø die is geschorst, terwijl Dani de Wit aan zijn herstel werkt. ,,Dat we veel afwezigen hebben is de realiteit”, zegt Jansen. Maar we hebben een talentvolle, brede selectie dus er zullen er elf op het veld staan.” Jansen zegt nog steeds te genieten van zijn plotse nieuwe rol als trainer. ,,Verliezen en beslissingen maken ‘comes with the job’. Ik heb nog nooit een dag gewerkt, ik geniet in wat ik doe. Ook al verkeer je dan in situaties die je liever niet hebt en haal je niet het maximale uit de twee wedstrijden die we nu gespeeld hebben.”

