Nog twee speelrondes tot de winterstop: dit is het resterende eredivisieprogramma

Swingend PSV stunt dankzij goals Veerman en De Jong tegen Arsenal en plaatst zich voor knock-outfase

PSV heeft zich donderdagavond verzekerd van de knock-outfase van de Europa League. Doordat de Eindhovenaren met 2-0 wonnen van Arsenal en Bodø/Glimt verloor bij FC Zürich, wordt PSV in ieder geval tweede in de poule. De ploeg van Ruud van Nistelrooij heeft de zege op de Londenaren met name te danken aan een ontketende tweede helft en een gouden invalbeurt van Luuk de Jong.

