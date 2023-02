Noordelijke clubs slechtsten van allemaal: straks alleen Heerenveen nog in de eredivisie?

PSV meerdere weken zonder aanvaller Thorgan Hazard wegens spierbles­su­re

PSV kan zeker in de komende drie weken niet beschikken over Thorgan Hazard. Bij een scan van de aanvaller werd spierschade vastgesteld en dat betekent dat hij er voorlopig uit is. Hij kwam tweeënhalve week geleden over van Borussia Dortmund, dat hem aan PSV verhuurde.