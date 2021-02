Nu al de voetbalnaam van het jaar: PSV haalt Graziano Hazes (7) binnen

Met een voornaam als Graziano (net als de Italiaanse spits Pellè) en een achternaam als Hazes (net als de Amsterdamse volkszanger en zijn zingende kroost) zou een transfer naar Feyenoord of Ajax misschien wat meer voor de hand liggen. Maar nee: de jongeling kiest voor PSV. Via zijn eigen Instagram-account maakt hij bekend dat hij ook voor de Amsterdammers had kunnen kiezen, op datzelfde sociale medium staat dat hij eveneens op proef was in Rotterdam-Zuid, maar het wordt dus De Herdgang.