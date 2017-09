Nwakali redt in extremis punt voor VVV bij matig FC Groningen

Het moet raar lopen wil Mahi, als hij niet in de winterstop vertrekt, niet in de buurt van dat aantal komt. Nu al staat de teller immers als op drie treffers. En eigenlijk was het een wonder dat Mahi tegen VVV maar één keer scoorde. Zo keerde VVV-doelman Lars Unnerstall in de tweede helft zijn strafschop, terwijl Mahi enkele minuten later opnieuw dicht bij een doelpunt was. Een vlammend schot spatte uiteen op de paal.



Maar doordat de voorsprong marginaal bleef, mocht VVV lang hopen op ten minste een punt. Zo kopte Hunte over en bracht Padt redding op afstandsschoten van Clint Leemans, voordat Nwakali met een kopbal in blessuretijd VVV alsnog een verdiend punt bezorgde.