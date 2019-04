‘Of opstappen uitgesloten is? Dat denk ik wel’

Door Mikos Gouka



Een elftal in een diepe sportieve crisis. Het incident rond Steven Berghuis, ook gisteren nog een onderwerp in de Kuip. Aanvoerder Robin van Persie, die vanavond thuis op de tribune zit omdat hij met een kuitblessure kampt. En op die tribunes in de Kuip is waarschijnlijk volop plek, want op last van de KNVB blijft Vak S dicht en die Feyenoord-aanhang roept mede-fans in andere vakken op om solidair te zijn en de wedstrijd tegen Heerenveen over te slaan.