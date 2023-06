Officieel: Clarence Seedorf benoemd tot lid raad van commissarissen KNVB

Poll | Do or die: bereikt Jong Oranje de kwartfina­les van het EK?

Jong Oranje strijdt dinsdag voor een plek in de kwartfinales van het Europees kampioenschap in Georgië en Roemenië. Het elftal van bondscoach Erwin van de Looi neemt het om 18.00 uur (Nederlandse tijd) in de laatste groepswedstrijd op tegen Jong Georgië. Gaat het lukken? Stem hieronder in onze poll!