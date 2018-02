Officieel: Koeman tekent contract als bondscoach Oranje

Nico-Jan Hoogma gaat in Zeist aan de slag als directeur topvoetbal. Ook hij tekent een contract bij de KNVB tot de zomer van 2022. De huidige algemeen directeur van Heracles Almelo begint op 1 maart aan zijn nieuwe functie.



Koeman is de opvolger van Dick Advocaat, die Oranje niet naar het WK van komende zomer in Rusland wist te brengen. De 78-voudig international wordt om 16.30 uur gepresenteerd tijdens een persconferentie in Zeist. Zijn eerste opdracht zal zijn om het Nederlands elftal naar het EK van 2020 te loodsen. De nationale ploeg ontbrak ook op het laatste EK in Frankrijk.



Koeman debuteerde in 2000 als hoofdtrainer bij Vitesse. Daarvoor was hij al assistent van toenmalig bondscoach Guus Hiddink bij het Nederlands elftal en werkte hij onder Louis van Gaal bij Barcelona. Koeman verruilde Vitesse voor Ajax en had later Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton en Everton onder zijn hoede. Bij die laatste club werd hij in oktober vorig jaar ontslagen.



Hoogma was de afgelopen tien jaar directeur bij Heracles Almelo. Daar werkte hij samen met Jan Smit, die sinds vorig jaar in de raad van commissarissen van de KNVB zitting heeft.