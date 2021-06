Officieel: PSV bindt multifunctionele back Phillipp Mwene voor drie jaar

Hij komt transfervrij over van 1. FSV Mainz 05 en zijn nieuwe contract werd dinsdagochtend aangekondigd. Het is de derde zomerse versterking van de club, die na Joël Drommel en André Ramalho een nieuwe speler voor de achterhoede presenteert. Daarmee zit het werk van technisch manager John de Jong er nog lang niet op. Komende zomer doet hij nog meerdere aankopen en zullen nog de nodige spelers vertrekken, waarbij ook het aanstaande EK de timing kan bepalen.

,,We zien in Phillipp een toegevoegde waarde voor onze selectie en zijn daarom blij hem te kunnen verwelkomen bij PSV”, zegt technisch directeur John de Jong. Mwene kwam eerder uit voor Austria Wien, VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern en sinds het seizoen 2018-2019 voor FSV Mainz. Afgelopen jaar was hij daar basisspeler en eindigde hij op de dertiende plaats in de Bundesliga.

Mwene, die naast de Oostenrijkse ook de Keniaanse nationaliteit bezit reisde afgelopen week al af naar Eindhoven voor zijn medische keuring en om zijn contract te ondertekenen. ,,De eerste indruk die ik van PSV heb gekregen is enorm goed”, zegt hij in een eerste reactie. ,,Het stadion en de trainingsfaciliteiten zien er fantastisch uit. PSV is een grote club, die veel prijzen heeft gewonnen en ieder jaar strijdt om de titel. Naar die uitdaging was ik op zoek. Ik ben multifunctioneel en speel waar de coach denkt me het best te kunnen gebruiken. Ik kijk ernaar uit om onderdeel te zijn van deze club.”