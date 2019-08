Officieel: Til verkast voor vier jaar naar Spartak Moskou

Het hing al een tijdje in de lucht en Til stelde zelf ook dat een overstap naar de Russische hoofdstad een kwestie van tijd was. De aanvoerder van AZ zat zondag al niet meer bij de selectie van de Alkmaarders in het thuisduel met Fortuna Sittard dat met 4-0 gewonnen werd in de eerste speelronde van de eredivisie.



Til doorstond vandaag de medische keuring in Moskou en tekent een contract voor vier jaar bij Spartak, dat zo'n achttien miljoen euro betaalt voor de man die één duel voor Oranje speelde.



Til speelde sinds 2011 bij AZ en doorliep vervolgens de jeugdopleiding tot aan het eerste elftal, waarvan hij het afgelopen seizoen captain was. Vorig seizoen werd de 21-jarige middenvelder bovendien topscorer van de ploeg met twaalf treffers.